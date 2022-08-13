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Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:52

Transit filmi konusu nedir? Transit filmi oyuncuları kimler, IMDB puanı kaç?

Transit aksiyon filmi severlerden tam not alıyor. Transit filmi oyuncuları arasında popüler isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in oturduğu ABD yapımı film izleyenlerden tam not alıyor. Transit filmi konusu ile suçun ortasında kalan bir aileyi anlatıyor. Peki, Transit filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte film hakkında merak edilenler…

Transit filmi konusu nedir? Transit filmi oyuncuları kimler, IMDB puanı kaç?

Aksiyon, dram, gerilim ve suç temalı Transit filmi bu gece Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Heyecanlı hikayenin senarist koltuğunda Michael Gilvary oturuyor. 2012 yapımı Transit filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi çeken yapımlardan biri. Bu akşam 00.15'te yayında olacak Transit oyuncuları ile göz dolduruyor. Peki, Transit filmi IMDB puanı kaç? İşte detaylar…

TRANSİT FİLMİ KONUSU

Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider... Yolda başına geleceklerden habersizdir.

TRANSİT FİLMİ OYUNCULARI

Diora Baird

Jim Caviezel

Elisabeth Röhm

Griff Furst

Harold Perrineau

Jake Cherry

Ryan Donowho

Sterling Knight

J.D. Evermore

Rob Boltin

Jimmu Lee Jr.

TRANSİT FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Aksiyon türündeki film IMDB'de 10 üzerinden 5.7 puanda bulunuyor.

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Transit filmi konusu nedir? Transit filmi oyuncuları kimler, IMDB puanı kaç?
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