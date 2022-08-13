Transit filmi konusu nedir? Transit filmi oyuncuları kimler, IMDB puanı kaç?

Aksiyon, dram, gerilim ve suç temalı Transit filmi bu gece Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Heyecanlı hikayenin senarist koltuğunda Michael Gilvary oturuyor. 2012 yapımı Transit filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi çeken yapımlardan biri. Bu akşam 00.15'te yayında olacak Transit oyuncuları ile göz dolduruyor. Peki, Transit filmi IMDB puanı kaç? İşte detaylar…