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Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:10 Son Güncelleme: 10.7.2023 11:11

Travers Nedir? Demiryolunda Travers Ne Demektir, Ne İşe Yarar?

Travers, bazı araç ve yapılarda işe yarayan bir parçadır. Travers nedir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda bu terimin karşılığını öğrenebilirsiniz. Konu ile ilgili en çok yapılan araştırma ise demiryolunda travers ne demektir sorusudur. Travers, çok sayıda sektör alanında karşınıza çıkabilecek bir kelimedir. Söz konusu terim genel anlamda her sektörde aynı işleve sahiptir. Travers ne işe yarar sorusunu sizler için araştırdık.

Travers Nedir? Demiryolunda Travers Ne Demektir, Ne İşe Yarar?

Travers nedir sorusuna sözlükten de cevap bulabilirsiniz. Fakat sözlükte bulunan anlamı ile traversin sektörde kullanıldığı işlev aynı değildir. Konu ile ilgili daha çok demiryolunda travers ne demektir sorusu araştırılır. Travers otomobil sektöründe de kullanılan bir terimdir. Genel anlamda travers, tüm sektörlerde aynı anlama sahiptir. Traversin sektör alanlarına sağladığı çok önemli faydalar vardır. Travers ne işe yarar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Travers Nedir?

Travers, farklı parçaları bir arada tutma özelliğine sahip olan parçalara verilen isimdir. Otomobil parçaları ile demiryolu sektöründe travers terimini sıkça duyabilirsiniz. Otomobil parçaları içinde traversin diğer bir adı da motor alt beşiğidir. Söz konusu parça otomobillerin ön ve arka kısmına konur. Bu parçalar aracın şaselerine bağlanır.

Travers, farklı istikamete bakan iki parçanın bir arada bulunmasını sağlar. Bu anlamda söz konusu parçanın birçok alanda kullanıldığını söyleyebiliriz. Traversin kullanıldığı en belirgin sektör alanı raylı sistemlerdir. Buna benzer birçok sektör alanında da travers kullanıldığını görebilirsiniz.

Travers Ne İşe Yarar?

Travers, birçok sektör alanının temel yapı taşları arasında kabul edilir. Söz konusu parçalar olmazsa olmaz denilebilir. Travers parçaları ile en çok karşılaşılan yapılar demiryollarıdır. Demiryollarına çıktığınız zaman raylarda yatay şekilde duran parçalar vardır.

Travers parçaları rayları demiryoluna sabitler. Bu sayede tren, sabit ve sağlam bir zemin üzerinde hareket etmiş olur. Araçta kullanılan travers parçalarında da aynı durum söz konusudur. Travers, aracın şaft uçlarını birbirine bağlar ve güvenli şekilde seyahat etmeyi sağlar. Traversler çok sağlam malzemeden üretilmiştir. Bu nedenle travers parçaları kolay arıza yapmaz. Nadiren de olsa traverslerin değişmesi gerekebilir. Travers parçalarının değişmesi de ustalık isteyen bir işlemdir.

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Travers Nedir? Demiryolunda Travers Ne Demektir, Ne İşe Yarar?
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