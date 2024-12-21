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Giriş Tarihi: 21.12.2024 18:18 Son Güncelleme: 21.12.2024 18:50

Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi, tren yolundan geçerken trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Şakir Güler (38) isimli şahıs tren yolundan yaya olarak geçerken gelmekte olan treni fark etmeyince, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayırı mevkiinde hayvan çiftliği bulunan Şakir Güler, otomobili ile tren yolunun bulunduğu yere geldi. Otomobili park edip tren yolundan karşıya geçmek isterken Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treni Şakır Güler'e çarptı. Tren, Şakır Güler'i fark etmeyerek yoluna devam etti. Olayı görenlerin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Şakır Güler'in olay anında öldüğü belirlendi. Güler'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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