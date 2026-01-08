Trend değil dengeli olun

BESLENME, sağlıklı ve uzun bir yaşam için önemli adımlardan biri. Son dönemde birçok beslenme programı ortaya çıksa da uzmanlar özellikle bazı adımlar üzerinde duruyor. Trendlere uymaktansa ölçülü ve dengeli olunması gerektiğini ifade eden diyetisyenler, bol sebze ve lifli gıdalar tüketmek, yağsız kaynaklardan yeterli protein alınması, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, doymuş yağ ve ilave şeker içeren yiyecekleri sınırlamak ve bol su tüketmek gerektiğini belirtiyor. Bu beslenme şekli hem uzun vadeli sağlık hem de kilo kontrolü için en etkili yol.