Trend olan o ürünü giyen sakatlanıyor: Akıllara durgunluk veren ‘Katil pantolon’ gündemden düşmüyor!

Ünlü bir markanın yeni sezon geniş paçalı palazzo pantolonu, tasarımından çok kullanıcıların yaşadığı kazalarla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan videolarda bazı kişilerin pantolon paçalarına basarak dengesini kaybettiği görülürken, model için "ölüm pantolonu" ve "katil pantolon" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

NEDEN GÜNDEMDE?

"Katil pantolon" ifadesi, ürünün tehlikeli olduğunun kanıtı değil; sosyal medya kullanıcılarının yaşadıkları düşme ve sakatlanma olaylarını mizahi bir dille anlatmak için kullandığı bir tanımlama. Tartışmaların odağında ise pantolonun oldukça geniş ve uzun paça tasarımı yer alıyor. Kullanıcılar yürürken paçalara basılması veya kumaşın bir yere takılması nedeniyle dengenin bozulabildiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Pantolonla ilgili düşme videoları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve konu dünya genelinde gündem oldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör