Tribünden düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 6.02.2026 15:17 Son Güncelleme: 6.02.2026 15:18

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kocaelispor – Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaşamını yitiren Harda Kaçmaz, İzmit’te düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç taraftarın cenazesine Kocaelisporlu futbolcular ve çok sayıda seveni katıldı.

ABBAS ÇAKAR
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinin devre arasında, maraton tribünü doğu blok D2 girişinde üst kata çıkmak isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, dengesini kaybederek beton zemine düşmüş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Kocaelispor'a gönülden bağlı olduğu öğrenilen Harda Kaçmaz için bugün İzmit Gültepe Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın naaşı, Kent Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi.

KOCAELİ BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

Kocaelisporlu Harda'nın tabutunun üzerine Kocaelispor bayrağı ve atkısı konuldu. Baba Kaçmaz'ın tabut başındaki feryatları herkesi ağlattı. Kaçmaz'ın naaşı ardından Kent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaelisporlu futbolcular Gökhan Değirmeci, Ahmet Oğuz, Muharrem Cinan, Hodrimeydan Başkanı Enver Güler, Hodrimeydan Tribün Lideri Ulaş Özcan ve yeşil siyahlı taraftarlar katıldı. Cenazeye ayrıca Antalyaspor Kulüp Başkanı Rıza Perçin ile Antalyaspor 07 Taraftarlar Derneği ve Göztepe Taraftarları Derneği tarafından çelenk gönderildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz