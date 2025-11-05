TRT 1 CANLI AJAX GALATASARAY MAÇI İZLE! Şampiyonlar Ligi Ajax Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanına sahne oluyor. Temsilcimiz Galatasaray, kritik maçta Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler gözlerini TRT 1 ekranlarına çevirmiş durumda. İşte, Ajax – Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ve detaylar.
Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ajax-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
İşte TRT 1 canlı izle linki:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabında bu akşam Hollanda ekibi Ajax'a karşı sahada olacak. Söz konusu mücadeleyi izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
AJAX: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.
GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen
