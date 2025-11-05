TRT 1 CANLI AJAX GALATASARAY MAÇI İZLE! Şampiyonlar Ligi Ajax Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanına sahne oluyor. Temsilcimiz Galatasaray, kritik maçta Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler gözlerini TRT 1 ekranlarına çevirmiş durumda. İşte, Ajax – Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ve detaylar.