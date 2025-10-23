TRT 1 CANLI İZLE FENERBAHÇE-STUTTGART ŞİFRESİZ: TRT 1 yayın akışı ile Fenerbahçe - VfB Stuttgart maçı canlı şifresiz TIKLA-İZLE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken sarı-lacivertliler, Avrupa macerasının ilk haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Fenerbahçe – Stuttgart maçı canlı izle" arayışına başladı. Büyük heyecana sahne olacak mücadele, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı izle linki!
FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI CANLI İZLE KANALI
Temsilcimiz Fenerbahçe 23 Ekim günü bugün saat 19.45'te rakibi ile Chobani stadında karşı karşıya gelecek.
İşte, Fenerbahçe - VfB Stuttgart maçı canlı izle linki:
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous
TRT1 YAYIN AKIŞI
19.00 — Maç Önü
19.45 — Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22.00 — Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçı
