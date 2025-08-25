TRT 1 CANLI İZLE | FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Bulgaristan maçı canlı izle!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası heyecanına devam ediyor. Turnuvanın ilk maçında İspanya'yı set vermeden geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sınavında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele TRT 1'den canlı izlenebilecek. İşte, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Bulgaristan maçı TRT1 canlı izle linki!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15:30'da Bulgaristan ile oynayacak.
Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Bulgaristan maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz: