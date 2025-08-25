Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Bulgaristan maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 13:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ikinci maçına çıkıyor. İlk karşılaşmada İspanya’yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında da galibiyet arayacak. Türkiye - Bulgaristan mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. İşte, TRT 1 canlı izle linki ve detaylar...

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası heyecanına devam ediyor. Turnuvanın ilk maçında İspanya'yı set vermeden geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sınavında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele TRT 1'den canlı izlenebilecek. İşte, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Bulgaristan maçı TRT1 canlı izle linki!

FİLENİN SULTANLARI BULGARİSTAN MAÇ BİLGİLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15:30'da Bulgaristan ile oynayacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Bulgaristan maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

