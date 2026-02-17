Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 ile Galatasaray - Juventus maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:54

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray – Juventus karşılaşması bu akşam TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluştu. Maçı kaçırmak istemeyen izleyiciler “TRT 1 canlı izle” ve “Galatasaray - Juventus maçı canlı izle” aramalarıyla yayın bilgilerini araştırıyor. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte canlı yayın ekranı ve maç detayları yoğun ilgi görüyor.

Avrupa arenasında büyük heyecana sahne olacak Galatasaray - Juventus mücadelesi için geri sayım son buldu. Kritik karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen futbol tutkunları, TRT 1 canlı izle seçeneği üzerinden yayına ulaşmayı hedeflerken, Galatasaray - Juventus maçı canlı izle sorguları da artış gösteriyor. TRT 1'in canlı yayınladığı mücadele öncesinde maç saati ve yayın detayları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Juventus maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

İLK 11'LER!

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Sara, Torreira, Lang, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Juventus: M. Di Gregorio-Bremer-L. Kelly-P. Kalulu-A. Cambiaso-M. Locatelli-F. Conceiçao-T. Koopmeiners-K. Thuram-Kenan Yıldız-W. McKennie

TRT 1 FREKANS AYARLARI

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

