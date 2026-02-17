TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 ile Galatasaray - Juventus maçı canlı izle!

Avrupa arenasında büyük heyecana sahne olacak Galatasaray - Juventus mücadelesi için geri sayım son buldu. Kritik karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen futbol tutkunları, TRT 1 canlı izle seçeneği üzerinden yayına ulaşmayı hedeflerken, Galatasaray - Juventus maçı canlı izle sorguları da artış gösteriyor. TRT 1'in canlı yayınladığı mücadele öncesinde maç saati ve yayın detayları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Galatasaray Juventus maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6