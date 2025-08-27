TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Benfica – Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şimdi izle TRT 1 canlı yayın linki

TRT 1 canlı izle Benfica - Fenerbahçe maçı yayını ile takip ediliyor. İlk maçta golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele sonrası sarı-lacivertliler, Lizbon'da tur şansını sürdürmek için sahada. 16 yıl aradan sonra gruplara kalma umutları yeşeren taraftarlar heyecan dolu mücadeleyi naklen ve şifresiz olarak izliyor. İşte, TRT 1 ile FB Benfica maçı canlı yayın izle ekranı.
Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenecek.
İşte; Benfica Fenerbahçe maçı canlı izle linki:
Maç öncesi sinyal yok hatası ile karşılaşılan durumlarda TKGS güncellemesi yaparak kanal yeniden denenebilir. Her televizyonun kendi ayarlarına göre değişiklik gösteren genellikle Kurulum seçeneğinde yer alıyor.
Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.