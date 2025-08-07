TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı canlı, şifresiz izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İstanbul Başakşehir, Viking ile tur mücadelesine çıkıyor. Temsilcimiz, deplasmanda oynanacak rövanşta avantaj sağlamak istiyor. Kritik karşılaşma, TRT 1ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Viking - Başakşehir maçının yayın bilgileri ve detayları haberin devamında…
VİKİNG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma, Norveç'in Stavanger şehrinde bulunan ve 15.900 seyirci kapasitesine sahip Lyse Arena'da oynanacak. Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.