TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı canlı, şifresiz izle

VİKİNG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma, Norveç'in Stavanger şehrinde bulunan ve 15.900 seyirci kapasitesine sahip Lyse Arena'da oynanacak. Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.