TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı canlı, şifresiz izle

Giriş Tarihi: 7.8.2025 15:39

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda heyecan sürüyor! İstanbul Başakşehir, deplasmanda Viking ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Tur için büyük önem taşıyan karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Viking - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İstanbul Başakşehir, Viking ile tur mücadelesine çıkıyor. Temsilcimiz, deplasmanda oynanacak rövanşta avantaj sağlamak istiyor. Kritik karşılaşma, TRT 1ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Viking - Başakşehir maçının yayın bilgileri ve detayları haberin devamında…

VİKİNG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma, Norveç'in Stavanger şehrinde bulunan ve 15.900 seyirci kapasitesine sahip Lyse Arena'da oynanacak. Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri: Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

