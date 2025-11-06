TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bu akşam Avrupa'da kritik maçlara ev sahipliği yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe – Viktoria Plzen mücadelesi, UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor – Hamrun Spartans karşılaşması futbol tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. İki dev maç da TRT 1 üzerinden canlı olarak yayımlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın izle bağlantısı...