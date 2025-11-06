Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 19:26

TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam TRT 1 ekranlarında futbol severlerle buluşuyor. Avrupa arenasındaki temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde ise temsilcimiz Samsunspor, evinde Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı izle linki ve maç detayları…

TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bu akşam Avrupa'da kritik maçlara ev sahipliği yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe – Viktoria Plzen mücadelesi, UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor – Hamrun Spartans karşılaşması futbol tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. İki dev maç da TRT 1 üzerinden canlı olarak yayımlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın izle bağlantısı...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı ağırlayacak.

İşte TRT 1 canlı izle linki:

TRT 1 CANLI İZLE

Samsunspor-Hamrun Spartans maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 20.45'te başlayacak. Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı, 6 Kasım 2025 Perşembe bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

23:00 Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz