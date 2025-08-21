Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle TRT 1 canlı yayınında!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 20:25

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile karşı karşıya geliyor. İstanbullu temsilci evinde avantaj arayacak. Futbolseverler maçın canlı yayınını şifresiz olarak takip edecek. Başakşehir - Craiova maçı canlı izle araştırmalarına hız kazandıran taraftar TRT 1 ekranlarına yöneliyor. İşte, TRT 1 canlı maç izle 21 Ağustos 2025:

TRT 1 canlı izle UEFA Konferans Ligi maçı takip ediliyor. Başakşehir - Universitatea Craiova maçı canlı yayını TRT 1'den izlenecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tur avantajı aranıyor. İşte, yayın akışı ve maça dair merak edilenler:

BAŞAKŞEHİR - CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacak Başakşehir ve Universitatea Craiova karşılaşması bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Heyecanlı mücadele TRT 1'den şifresiz olarak takip ediliyor. İşte, canlı yayın:

TRT 1 CANLI İZLE

Başakşehir maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 21 AĞUSTOS 2025

06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:50 Ege'nin Hamsisi

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel (Canlı)

20:45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"- (Canlı)

22:45 Gönül Dağı

01:30 Leyla İle Mecnun

04:20 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU ÇÖZÜMÜ

Maç öncesi sinyal yok hatası ile karşılaşılan durumlarda TKGS güncellemesi yaparak kanal yeniden denenebilir. Her televizyonun kendi ayarlarına göre değişiklik gösteren genellikle Kurulum seçeneğinde yer alıyor.

