TRT 1 CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle TRT 1 şifresiz yayını

TRT 1 canlı izle Fenerbahçe - Benfica maçı yayını ile takip ediliyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak ilk maç için nefesler tutuldu. Deplasman maçı öncesi farkı açmak isteyen temsilcimizin maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. İşte, TRT 1 ile FB Benfica maçı canlı yayın izle ekranı:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını oynayacak Fenerbahçe Benfica'yı Chobani Stadyumu'nda ağırlıyor. Saat 22.00 itibarıyla başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayımlanıyor.
İşte canlı yayın linki:
Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
08.30 Kod Adı Kırlangıç
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Özel
22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica" (Canlı)
00:15 Maç Sonu (Canlı)
Maç öncesi sinyal yok hatası ile karşılaşılan durumlarda TKGS güncellemesi yaparak kanal yeniden denenebilir. Her televizyonun kendi ayarlarına göre değişiklik gösteren genellikle Kurulum seçeneğinde yer alıyor.