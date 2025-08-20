Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle TRT 1 şifresiz yayını
Giriş Tarihi: 20.8.2025 21:41

TRT 1 canlı izle şifresiz ve HD olarak futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile evinde karşılaşıyor. İlk maçta avantaj arayacak sarı lacivertlilerin karşılaşması televizyon ekranlarından izlenecek. Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle ekranı için gözler TRT 1 yayına döndü. İşte, 20 Ağustos 2025 TRT 1 FB maçı canlı yayın izle:

TRT 1 canlı izle Fenerbahçe - Benfica maçı yayını ile takip ediliyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak ilk maç için nefesler tutuldu. Deplasman maçı öncesi farkı açmak isteyen temsilcimizin maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. İşte, TRT 1 ile FB Benfica maçı canlı yayın izle ekranı:

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI TRT 1'DE!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını oynayacak Fenerbahçe Benfica'yı Chobani Stadyumu'nda ağırlıyor. Saat 22.00 itibarıyla başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayımlanıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.30 Kod Adı Kırlangıç

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica" (Canlı)

00:15 Maç Sonu (Canlı)

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NEDİR, NASIL ÇÖZÜLÜR?

Maç öncesi sinyal yok hatası ile karşılaşılan durumlarda TKGS güncellemesi yaparak kanal yeniden denenebilir. Her televizyonun kendi ayarlarına göre değişiklik gösteren genellikle Kurulum seçeneğinde yer alıyor.

