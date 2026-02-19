TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı canlı izle!

TRT 1 FREKANS AYARLARI

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6