TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 20:29

Futbolseverlerin merakla beklediği hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, futbolseverlere keyifli anlar yaşatması beklenen mücadeleler arasında yer alıyor. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı canlı izle ekranı futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için yayın, TRT 1 canlı izle ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe, güçlü rakibi Nottingham Forest karşısında önemli bir sınav veriyor. Takımların son durumunu görmek isteyen futbolseverler, maçın temposuna odaklanmış durumda. TRT 1 canlı izle seçeneğiyle ekranlara gelen mücadele, şifresiz yayınıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını televizyondan izleyemeyenler, TRT 1'in canlı yayın seçenekleri üzerinden maçı anbean takip edebiliyor.

Temsilcimizin bu dev maçına dair yayın detayları netleşti:

Maç Saati: Karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Yayın Kanalı: UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 FREKANS AYARLARI

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı canlı izle!
