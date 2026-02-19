TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı TRT 1 canlı izle ekranında!

Fenerbahçe, güçlü rakibi Nottingham Forest karşısında önemli bir sınav veriyor. Takımların son durumunu görmek isteyen futbolseverler, maçın temposuna odaklanmış durumda. TRT 1 canlı izle seçeneğiyle ekranlara gelen mücadele, şifresiz yayınıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını televizyondan izleyemeyenler, TRT 1'in canlı yayın seçenekleri üzerinden maçı anbean takip edebiliyor.
Temsilcimizin bu dev maçına dair yayın detayları netleşti:
Maç Saati: Karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.
Yayın Kanalı: UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6