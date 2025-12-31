TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2025: Bu akşam TRT 1’de neler var, hangi yapımların ekrana gelecek?

Yeni yıla sayılı saatler kala, 31 Aralık 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı izleyicilerin gündeminde. Televizyon karşısında keyifli bir şekilde geçecek yılbaşı gecesinde, prime time saatinde Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümü ile ekranlarda olacak. İşte TRT 1'in 31 Aralık yayın akışı ve detaylar…
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Seksenler
14:20 Kasaba Doktoru
17:20 Pembe Panter /Yabancı Sinema
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 Truman Show / Yabancı Sinema
TRT 1'in sevilen yarışması Lingo Türkiye, "Yılbaşı Özel Bölümü"nde Taşacak Bu Deniz ve Cennetin Çocukları dizilerinden ünlü oyuncuları ağırlayacak. 31 Aralık gecesi yayınlanacak olan özel bölümde kazanılacak büyük ödül kimsesiz çocuklara bağışlanacak.