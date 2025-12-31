Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2025: Bu akşam TRT 1'de neler var, hangi yapımların ekrana gelecek?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı, yılbaşı özel programlarıyla öne çıkıyor. Yeni yıla televizyon karşısında keyifli bir şekilde girmek isteyen izleyiciler, TRT 1’de hangi yapımların ekranlara geleceğini merak ediyor. Prime time satinde Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İşte 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ve detaylar…

Yeni yıla sayılı saatler kala, 31 Aralık 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı izleyicilerin gündeminde. Televizyon karşısında keyifli bir şekilde geçecek yılbaşı gecesinde, prime time saatinde Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümü ile ekranlarda olacak. İşte TRT 1'in 31 Aralık yayın akışı ve detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 Seksenler

14:20 Kasaba Doktoru

17:20 Pembe Panter /Yabancı Sinema

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 Truman Show / Yabancı Sinema

LİNGO TÜRKİYE'DE YILBAŞINA ÖZEL ÜNLÜLER YARIŞACAK

TRT 1'in sevilen yarışması Lingo Türkiye, "Yılbaşı Özel Bölümü"nde Taşacak Bu Deniz ve Cennetin Çocukları dizilerinden ünlü oyuncuları ağırlayacak. 31 Aralık gecesi yayınlanacak olan özel bölümde kazanılacak büyük ödül kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

