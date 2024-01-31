TRT Ortak Yapımı “Sadık Ahmet”in Galası Gerçekleşti

Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadıkahmet, 24 Temmuz 1995 tarihini hiç unutmadığını ifade ederek, "Eşimi kaybettiğim anı hiç unutmadım ve şu anda da biraz sonra izleyeceğim filmde onu tekrar yaşayacağım. 28 yıl sonra rahmetlinin hayatının beyaz perdeye alınması, genç nesillere nasıl mücadele verilmesi gerektiğini öğretecek," ifadelerine yer verdi.

Dr. Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadıkahmet, Sadık Ahmet filmiyle tüm Türk dünyasında ve diasporada yüreklerde Türklüğün kıvılcımını tekrar yaratacağına inanıyorum ve inşallah diliyorum ki o Türk gençleri Sadık Ahmet'in filmini izleyerek ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çekecektir," dedi.

Kızı Funda Sadıkahmet ise, "Ben bu gece babamla kucaklaşacağım ve onun öldüğüne belki de bu gece ikna olacağım. Çünkü 28 yıldır buna ikna olmadım. TRT'ye ve MCG'ye, özellikle oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Filmde Sadık Ahmet'i canlandıran oyuncu Turgay Aydın, filmde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Oyuncu Nur Fettahoğlu ise yakın tarihin güçlü liderlerinden birinin hayatını anlatıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Kahramanlık hikayesi izleyeceksiniz, çok ciddi bir mücadelenin sonucunda yaşananları göreceksiniz. Sadık Ahmet çok önemli bir karakter, umarım sizlere doğru aksettirmişizdir ve yurt dışında yaşayan, zaman zaman zulme uğramış insanların bir nebze de olsa sesi olabilmişizdir." dedi.

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikayesini anlatan film, 2 Şubat'ta beyazperdede izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet'i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Edirne'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.