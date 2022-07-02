TRT SPOR CANLI İZLE | Türkiye Japonya voleybol maçı TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Japonya ile oynayacağı zorlu mücadele TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Milli voleybol maçını canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "TRT Spor canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
TRT Spor canlı yayın izle linki ve frekans ayarları detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linkle TRT Spor canlı yayınına erişebilirsiniz.
TRT Spor ve Yıldız kanallarının frekans bilgileri şu şekilde;
TRT SPOR
Uydu
Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 (HD)
11096 H 30000 5/6 (SD)
Eutelsat 7A 10762 V 30000 3/4 (SD/HD)
D-Smart 85. kanal (HD)
Digiturk 56. kanal (HD) (TRT 3-Spor)
86. kanal (HD)
386. kanal (HD)