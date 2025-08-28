Haberler Yaşam Haberleri TRT SPOR CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın izle TRT Spor linki! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 19:43 Son Güncelleme: 28.8.2025 19:53

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın, Galatasaray taraftarları için TRT Spor ekranında izleniyor. 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılıların rakipleri ve grup aşaması eşleşmeleri netleşiyor. 36 takımın yer aldığı kurada Galatasaray 4. torbada bulunuyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?? İşte TRT Spor canlı izle ile Galatasaray kurası yayını.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın, TRT Spor canlı izle ile futbolseverlerin ekranına geliyor. 36 takımın yer aldığı kurada Galatasaray, 4. torbadan yer alıyor ve rakiplerini öğrenecek. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın TRT Spor izle ekranı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin play-off turunda Benfica'ya elenmesi ardından ligde tek temsilci olarak kalan Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı UEFA kurası torbaları ile muhtemel rakipler de netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. UEFA kura çekimi canlı izle ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

Kuraya katılan 36 takımdan her biri için 8 rakip çekilecek. Karşılaşmaların dördü evde dördü deplasmanda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü kuranın ardından en kısa sürede açıklanacak.

