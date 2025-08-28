TRT SPOR CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın izle TRT Spor linki! Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın, TRT Spor canlı izle ile futbolseverlerin ekranına geliyor. 36 takımın yer aldığı kurada Galatasaray, 4. torbadan yer alıyor ve rakiplerini öğrenecek. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın TRT Spor izle ekranı.
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin play-off turunda Benfica'ya elenmesi ardından ligde tek temsilci olarak kalan Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı UEFA kurası torbaları ile muhtemel rakipler de netleşti.
1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.
3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.
4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.
Kuraya katılan 36 takımdan her biri için 8 rakip çekilecek. Karşılaşmaların dördü evde dördü deplasmanda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü kuranın ardından en kısa sürede açıklanacak.