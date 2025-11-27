Haberler Yaşam Haberleri TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Lİgi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı şifresiz izleme ekranı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 20:15

UEFA Avrupa Ligi heyecanı TRT Spor ekranlarına taşınıyor! Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macar ekibi Ferencvaros’u sahasında konuk edecek. Futbolseverler için geri sayım sona erdi ve büyük mücadele canlı olarak yayınlanacak. 27 Kasım TRT Spor yayın akışı ile Fenerbahçe – Ferencvaros maçı canlı izleme ekranı

TRT Spor'un 27 Kasım yayın akışı, günün önemli karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe – Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyenler, kanalın maç yayınına dair saat ve program detaylarını araştırıyor. İşte, TRT Spor'un güncel yayın akışı ve Fenerbahçe – Ferencvaros maçı canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

10:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

10:15 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

10:25 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

18:00 SPOR MERKEZİ

19:00 MAÇ ÖZEL

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

22:45 MAÇ ÖZEL

TRT SPOR FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Ferencvaros maçı TRT Spor'dan canlı ve naklen yayınlanacak. Futbolseverler Fenerbahçe Ferencvaros maçını TRT Spor canlı yayınından izleyebilecek.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

