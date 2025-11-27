TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Lİgi Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı şifresiz izleme ekranı

TRT Spor'un 27 Kasım yayın akışı, günün önemli karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe – Ferencvaros maçını canlı izlemek isteyenler, kanalın maç yayınına dair saat ve program detaylarını araştırıyor. İşte, TRT Spor'un güncel yayın akışı ve Fenerbahçe – Ferencvaros maçı canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025

10:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

10:15 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

10:25 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

18:00 SPOR MERKEZİ

19:00 MAÇ ÖZEL

20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI FENERBAHÇE - FERENCVAROS

22:45 MAÇ ÖZEL