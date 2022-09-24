TRT SPOR canlı yayın izle ekranı! Türkiye Tayland voleybol maçı TRT SPOR canlı izle!

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DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLADI
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B grubunda mücadele edecek.
Ev sahibi Polonya da Türkiye ile aynı grupta yer alıyor.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."