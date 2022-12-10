“TRT World Forum 2022”den Dünyaya Çarpıcı Mesajlar

Bu yıl altıncısı düzenlenen TRT World Forum'a 40 ülkeden 100'e yakın uluslararası bilinirliği olan konuşmacı katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan Forum dünyanın dört bir yanından alanında etkin ismi ağırlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy de canlı video bağlantısı ile katılımı ise Forum'un en dikkat çeken anlarından birisi oldu.

Programın ilk gününde "Dünyayı Besleyebilmek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak", "Dezenformasyon: Dijital Çağda Hakikati Savunmak" ve "Enerji Krizi ve İklim Değişikliği: Krizi Fırsata Dönüştürmenin Zamanı Geldi mi?" panelleri gerçekleşti.

"TRT WORLD FORUM'UN BAŞARI ÇITASI HER YIL DAHA YUKARI TAŞINIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim sektöründe faaliyet gösterenlerin yaptığı tartışmaların ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan siyasetçiler için ufuk açıcı olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum'un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum," diye konuştu. Erdoğan, TRT'nin yerleşik kalıplara meydan okuduğunu belirterek, "Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği, ilgiyle takip ettiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada Afrikalı bir çocukla Ukraynalı bir kadın Erdoğan'a buğday destesi verdi. Kendisine verilen buğday destesini çıktığı kürsüye koyan Erdoğan, konuşması esnasında buğday destesini havaya kaldırarak tahıl krizi sorunuyla ilgili dünyaya yeni ve çarpıcı bilgiler verdi, Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları ile önümüzdeki günlerde görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, konuşmasının bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde Ukrayna'dan tüm dünyaya sevk edilen buğdayı temsil eden bir hediye takdim etti.

Bunun yanı sıra etkinliğe katılan tüm davetlilere içerisinde buğday tohumları bulunan keseler, üzerindeki şu notla hediye edildi: "Dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan umut ışığı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile buğday taneleri denizleri aştı, milyonlarca insana ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin barışa ektiği bu tohumlar yarınlara umut olsun…"

"TAHIL ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE DE TANIK OLDUK"

TRT World Forum'a canlı video bağlantısı ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise gıda krizinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Gıda krizinin tüm dünyayı bu derece etkilemesi, benim düşüncemin doğruluğunu kanıtlıyor. Yaşanan bu gıda krizi küresel piyasada istikrarsızlıklara yol açtı. Başta bazı Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere farklı ülkeler gıda krizinin olumsuz etkilerini hissetti," ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GELECEK VİZYONU YENİ BİR SOĞUK SAVAŞI ÖNLEMEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, içinde yaşanılan bu dönemde tüm dünyaya örnek olacak özgün bir dış politika modeli ortaya koyduğundan bahsederek, Türk dış politika modelini mümkün kılan temel özelliğin stratejik ve uzlaştırıcı liderlik olduğunu söyledi.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: "TÜRKİYE, DÜNYA İÇİN ŞAHSİYETLİ BİR MÜCADELE VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisi ile Türkiye'nin pek çok küresel krizin çözümünde kilit rol oynadığını, tarafları bir araya getirdiğini ve diyalog için güvenli bir liman olduğunu söyleyen Sobacı, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın yerine barışı, sorunun yerine çözümü koyma ve belirli bir grubun imtiyazı yerine tüm insanların hakkını koruma ilkeleriyle, eylemde de taşın altına elini koymaktan çekinmiyor," dedi.

"GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK: BELİRSİZLİKLER, GERÇEKLER VE FIRSATLAR" BAŞLIKLI PANEL GERÇEKLEŞTİ"

Moderatörlüğünü gazeteci Andrea Sanke'nin üstlendiği panelde konuşan BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, "Türkiye olmadan da NATO olmaz çünkü Türkiye, Boğazlar'ı kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından etkili bir diplomasi yürütülüyor. Tahıl Koridoru anlaşması ve esir takası gibi konular Türkiye sayesinde gerçekleşti. Türkiye, NATO'daki en büyük orduya sahip ve bu gözden kaçırılmamalı," diye konuştu.

"DÜNYAYI BESLEMEK: KRİZ ZAMANLARINDA KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

TRT World sunucusu Maria Ramos'un moderatörlüğünü yaptığı bir diğer panelde ise gıda güvenliği konusu ele alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, oturuma video mesajla katıldı. Ghebreyesus, küresel açlık krizinin 800 milyondan fazla insanı etkilediğini belirterek, bebeklerin, küçük çocukların, hamilelerin ve emziren kadınların bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldığını söyledi.

"YAPAY ZEKâ VE SİBER GÜVENLİK ÇAĞINDA DEĞİŞEN PARADİGMALAR"

"Dünyayı Beslemek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak" panelinin ardından, TRT World sunucusu Alican Ayanlar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Teknolojik Üstünlük için Küresel Yarış: Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Çağında Değişen Paradigmalar" başlıklı panel gerçekleştirildi. Dijital medya uzmanı Glen Gilmore, oturumda yaptığı konuşmada, yapay zekanın karar verme sürecini otomatikleştirdiğini ve bu teknolojinin kullanımının arttığını belirtti.

İkinci gün açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı TRT World Forum'da bugün, "Dijitalleşme: Kamu Yayıncılığı için Cazip Bir Süreç mi?", "İnsanlığın Ötesinde: Küresel Göç Krizi", "Rusya-Ukrayna Savaşı: Alınan Dersler", "Cephelerden Bildirmek: Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" konuları alanında uzman konuklar tarafından ele alınacak.