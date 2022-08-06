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Giriş Tarihi: 6.8.2022 20:46 Son Güncelleme: 6.8.2022 21:36

TRT’nin ilk usta spikeri Adnan Advan’a veda

Türkiye Radya Televizyon’un ilk spikerlerinden olan ve Türkçeyi en iyi şekilde kullanan Adnan Advan sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
TRT’nin ilk usta spikeri Adnan Advan’a veda

TRT'nin ilk spikerlerinden 77 yaşındaki Adnan Advan, İki yıldır beyin kanamasıyla mücadele ediyordu. Önceki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği sebebiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Advan'ın cenazesi İstanbul Yeniköy Yeni Camii'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



ADNAN ADVAN KİMDİR?

Sanatçı, 1945'te Viranşehir'de dünyaya geldi. Diyarbakır Maarif Kolejini 1963'te bitiren Advan, 1970'te Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde İngiliz Filolojisi'nden mezun oldu. Advan, Erzurum'da öğrenci olduğu 1969'da TRT Erzurum Radyosu'na başladı. Ardından TRT Ankara Radyosu ve TRT Ankara Televizyonunda görev yaptı. Usta sunucu, 1972'de Londra'ya giderek 1973'e kadar TRT Londra ile BBC Radyo Türkçe Yayın Bölümü'nde çalıştı. Ankara'da askerlik görevini tamamlayan Advan, Ankara TRT Haber Merkezinde radyo ve televizyon haber spikeri olarak görev aldı. Adnan Advan,1977-1979'da ABD'de Voice of America'nın Dış Yayınlar Türkçe Bölümü ile TRT Washington'da çalıştı, 1979'dan 1988'e kadar ise TRT İstanbul'da radyo ve televizyon haber spikerliği yaptı.

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TRT’nin ilk usta spikeri Adnan Advan’a veda
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