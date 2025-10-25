Trump Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi: “Artık daha güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz”

"ARTIK DAHA GÜVENLİ BİR ORTA DOĞU'YA SAHİBİZ"

Trump ardından Katarlı liderleri işaret ederek, "Özellikle geçtiğimiz yıl birlikte çok şey yaptık. Orta Doğu'ya barış getirdik ve onlar bunda çok büyük rol oynadı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Artık güvenli bir Orta Doğu'ya sahibiz ve uzun bir süre de öyle kalacak. Bir süre daha böyle olmasını temenni ediyoruz" dedi.



"BU BARIŞ KALICI OLMALI"

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Katar'ın Gazze Şeridi'nde görevlendirilmesi beklenen uluslararası barış gücüne katkıda bulunmakta istekli olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu barış kalıcı olmalı" ifadelerini kullandı.