TSK, Suriye’de yaraları sarmaya devam ediyor





Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, "Bu alanda sağladıkları yardımlar için, Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Türkiye Savunma Bakanlığı'na da teşekkürlerimizi sunarız" dedi.



Suriyeli kaynaklar, böylece bölgede kalıcı ulaşım bağlantısı olarak kullanılması beklenen Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşa çalışmaları sürerken, bölge halkı için iki geçici geçiş güzegahı oluşturulduğunu kaydetti.



Suriye Konut, Hizmetler ve Altyapı Yürütme Ofisi üyesi Yahya Al-Ali, Suriye basınına yaptığı açıklamada, çalışmaların Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin uygun hale gelmesinin ardından başladığını söyledi. Al-Ali, çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının ve hemen ardından köprünün trafiğe açılmasının beklendiğini belirtti.