TSK’da sıfır atık seferberliği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'nde (MAAT), kullanım dışı klasik mühimmat, roket, füze ve mayınlar, güvenli biçimde ana parçalarına ayrılarak imha veya geri kazanım süreçlerine alınıyor. 216 bin metrekarelik yerleşkede, işleme alınan kullanım dışı mühimmat, çeşitli işlemlerden geçerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

İNSANSIZ YÜRÜTÜLÜYOR

F-60 Patlayıcı Tahliye Atölyesi'ndeki işlemler, kontrol odasından insan müdahalesi olmadan uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor, içlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Kurutma ve şekillendirme sisteminde katı parçacıklara dönüştürülüyor.

ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN

Patlayıcıyla karışan su, arıtma sisteminden geçirilerek yeniden kullanılıyor. Patlayıcı içeren mühimmat ise ya imha ediliyor ya da geri kazanılıyor. Patlayıcıdan arındırılan mühimmat gövdeleri flaş fırınında yakılırken işlemden çıkan gazlar, arıtma sistemlerinden geçirilerek ulusal ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun hale getiriliyor. Patlayıcı bileşenlerinden arındırılan metal gövdeler, özgün şekilde ayrıştırılıyor ve presleniyor. Çelik, alüminyum, bakır ve pirinç gibi metaller geri dönüşüme yönlendiriliyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak yetkili firmalara teslim ediliyor.



2007 YILINDA KURULDU

2007'de kurulan tesisin modernizasyonu için Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) arasında anlaşma imzalandı. ROKETSAN yükleniciliğindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Modernizasyon Projesi, 18 Eylül 2015'te başladı. Tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 5 Şubat 2020'de hizmete alındı. Milli Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Daire Başkanlığı'nın 2023'teki denetiminden sonra 20 Ekim 2025'te fabrika ve firma seviyesinde mühimmat ıslah ve bakım faaliyetlerine başlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör