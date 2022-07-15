TSK’daki kriptoları ayıklayan ankesör bilançosu ortaya çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik en önemli soruşturmalardan olan ankesörlü telefon soruşturmalarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın güncel verilerine SABAH ulaştı. Bugüne kadar ülke genelinde toplam 25 bin 872 şüpheliye yönelik bin 480 operasyon gerçekleştirildi. 23 bin 657 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 8 bin 701'i tutuklandı. 12 bin 553'ü adli kontrol kaydıyla, 2 bin 403'ü adli kontrol kayıtsız serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 8 bin 673'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle itirafçı oldu. 2 bin 215 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. İşlem yapılıp da gözaltına alınabilen itirafçı oranı ise yüzde 37 oldu.

İZMİR'DE 2.5 YILDA 2 BİN 394 MUVAZZAF DEŞİFRE OLDU

Ankesörlü telefon soruşturmalarının yürütüldüğü en önemli merkezlerden olan İzmir'deki tablo da ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım 2019'dan 21 Haziran 2022 tarihine kadar 28 ayrı operasyona imza atıldı. Elde edilen verilere göre; 3 bin 942 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 2 bin 394'ü muvazzaf, 724'ü muvazzaf olmayan asker şahıs, 869'u ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi oldu. Bin 689 şüpheli İzmir'deki yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

618'İ FAYDALI İTİRAFÇI OLDU

618 şüpheli faydalı itirafçı olması nedeniyle emniyetten serbest kaldı. Bin 120 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerinde etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. 110 şüpheli sağlık problemleri nedeniyle ya serbest bırakıldı ya da adli kontrol tedbiriyle hakimliğe sevk edildi. 371 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.

KUVVET KOMUTANLIKLARI VE SAVCILIKTAN KOORDİNELİ ORTAK SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca TSK'daki kriptoların deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla 'ortak veri paylaşımına' dayalı çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisakı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifade ve diğer deliller temin edildi. Savcılık ve Milli Savunma Bakanlığı arasında karşılıklı olarak veri paylaşımında bulunuldu.

BU YÖNTEMLE 2 BİN 394 ÖRGÜT ÜYESİ TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ

Bu yöntem aracılığıyla 13 Ekim 2020'den 21 Haziran 2022 tarihine kadar gerçekleştirilen 18 ayrı operasyonda Kara, Hava, Deniz, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 2 bin 236'sı muvazzaf 2 bin 842 asker şahıs şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Kuvvet Komutanlıklarına savcılık tarafından gönderilen delil dosyalarının incelenmesi sonucunda toplamda 2 bin 394 terör örgütü iltisaklı personel ihraç oldu. 356'sı ise açığa alındı.