Tuana Elif adaşına ‘can’ oldu! Acılı baba: “O da artık benim bir kızım”

Görele'de CHP'li eski başkan Hasbi Dede'nin taciz ettiği Tuana Elif Gülüşan Torun geçen 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, ailesi genç kızın organlarını bağışlamıştı. Tuana Elif'in akciğer, karaciğer, böbrek , kalp kapakçığı 5 kişiye umut olmuştu.







Tuana Elif'in babası Ahmet Turan, kızlarının böbreği ile hayata bağlanan Fen lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Elif Rana Şahan'ı ziyaret etti. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Elif Rana Şahan 2014 yılında geçirdiği kaza sonucu sol dizi ampute oldu ve kazadan dolayı böbreklerinde sorun yaşadığı için 5 yıldır diyalize giriyordu. Nakil bekleyen Elif Rana adaşı Tuana Elif'in böbreği ile hayata tutundu.







Trabzon'dan Yozgat'a giderek Elif Rana ve ailesi ile buluşan Ahmet Torun, "Sanki kızım Elif'e sarılmış gibi hissettim. Artık o da bizim bir kızımız sayılır. Tek tesellimiz kızımın organlarının başkalarında yaşıyor olması" dedi.







BİZ DE TUANA'NIN MEZARINI ZİYARET EDECEĞİZ



Elif Rana'nın babası Bülent Şahan ise, "2014 yılında arabamızla Ordu'dan Yozgat'a giderken kaza geçirdik. Kızım sol diz amputesi oldu. Protez kullanıyor. Kaza sonucu böbrekte sorun yaşadığı için diyalize başlamıştı. 5 yıldır nakil sırasında bekliyorduk. Bir gece bizi hastaneden aradılar.

Böbrek bağışı olacağını söylediler. Çok mutlu olduk. Tuana'nın ailesi ile tanışmak istedik. Yozgat'a davet ettik.







Tuana Elif'in babası Ahmet bey yeğenleriyle buraya geldi, bizi ziyaret etti. Birbirimize sarıldık, çok duygulandık, ağladık. Kızım biraz daha iyileşince Trabzon'a giderek Tuana Elif'in mezarını ziyaret edeceğiz. Allah onlardan razı olsun" dedi.







ANNE: "KIZIMIN HAYATINI KARARTANLAR İNDİRİMLİ CEZALAR ALDI"



Giresun'un Görele ilçesinde Tuana Elif Gülüşan Torun'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası ile ilgili konuşan anne Nuray Torun, "Kızımı taciz ederek hayatını karartan Hasbi Dede 1 yıl 6 ay, kızıma aracıyla çarparak ölümüne neden olan kişiye ise müebbet beklerken 16 yıl 8 ay ceza verildi.







Kızım mezarda, onun ölümüne sebep olanlar indirimli ceza aldı. Bu durum yüreğimizi daha da yakıyor" dedi. Acılı baba Ahmet Torun ise, "Hiçbir ceza kızımı geri getirmiyor. 28 Mart'tan bu yana her gün ağlıyorum. Gözyaşlarımın her damlası dışarı akıyor ama sızısı içime akıyor. Tek tesellimiz kızımızın organlarıyla hayata tutunan canlar olması" dedi.







Tuana Elif'e cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz eden CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ve İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta görevden alınmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör