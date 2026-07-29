Tuana trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sürücü hakim karşısında: 34 metrelik fren izi detayı kan dondurdu!





TUANA'NIN BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI



İddianamede yer alan bilgilere göre, 28 Mart 2026 günü saat 22.20 sıralarında Görele ilçesinde meydana gelen olayın ardından kazaya karışan 28 RE 752 plakalı otomobil olay yerinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli Adem Hasbaş'ın yapılan ölçümde 1,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un otopsi raporunda ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı çeşitli kırıklar ile beyin kanaması ve beyin doku hasarı olduğu kaydedildi.