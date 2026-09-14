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Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:24

Tuana trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sürücünün cezası belli oldu

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun trafik kazasında hayatını kaybetti. CHP’li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan Tuana Elif'in ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Adem Hasbaş’ın cezası belli oldu. İşte detaylar…

AA Yaşam
Tuana trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sürücünün cezası belli oldu
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Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.



BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.



16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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NE OLMUŞTU?

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.
Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GİRESUN #GÖRELE

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Tuana trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Sürücünün cezası belli oldu
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