Tuana’ya çarpan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Adem Hasbaş'ın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanık Hasbaş, "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görele ilçesinde 28 Mart'ta meydana gelen kazada Adem Hasbaş idaresindeki otomobilin Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarptığı kazada, ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş hakkında Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan Hasbaş, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Yolda onu gördüm, kendi canımı kasta atarak aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, beraatimi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Adem Hasbaş'ı iyi hal indirimi uygulayarak 'olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etti.

TACİZ DAVASININ MAĞDURUYDU

Kaza kurbanı olan Torun, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği gerekçesiyle başlatılan soruturmada mağdur konumundaydı. 8 Şubat'ta CHP Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, lise öğrencisi Tuana Elif Gülüşan Torun'a sosyal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, savcılığın itirazı üzerine 10 Şubat'ta yeniden adliyeye çağrılarak "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Dede hakkında ilk duruşmada adli kontrol kararı uygulanırken, Dede İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı ve Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Davanın mağduru olan Tuana ise 28 Mart'ta Görele Köprüsü'nde Adem Hasbaş yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hasbi Dede ise 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.