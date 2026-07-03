Tuana’yı ezen sürücüye 25 yıl

Giresun'un Görele ilçesinde, eski CHP'li belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun, geçen 28 Mart akşamı, yolun karşına geçmeye çalışırken Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık ise bilirkişi raporunda, Tuana'nı asli, sürücünün ise tali kusurlu bulunmasına rağmen, olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 ve 21/2. maddeleri kapsamında "Olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açtı. Alkollü halde araç kullanarak hız yapan ve çarptıktan sonra frene basabilen sürücü hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

AŞIRI ALKOLLÜYDÜ

Olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği belirtilen iddianamede; şüphelinin, Tuana Elif Torun'u takip ettiğine, kaza yerine yönlendirdiğine veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine dair delil elde edilemediği ifade edildi. Ancak Adem Hasbaş'ın 1.97 promil alkollü olduğu halde aracı kullanmaya devam ettiği ve hız yaptığı anlatılan iddianamede, yanında bulunan kişinin aracı kendisinin kullanmayı teklif etmesine rağmen bunu kabul etmediği ve tüm risklere rağmen direksiyon başında kalmayı sürdürdüğü vurgulandı. Sanığın alkollü halde araç kullanmayı sürdürerek meydana gelebilecek ağır neticeyi göze aldığı değerlendirmesinde bulunan savcılık, 25 yıl hapsini istedi.