Tüberkülozla mücadelede dünyayı geride bıraktık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015'ten 2025'e kadar yıllık yeni tüberküloz vaka sayısını yüzde 50 oranında düşürme hedefine ulaşamadı. Türkiye ise güçlü sağlık altyapısıyla tüberkülozla mücadelede başarı elde eden nadir ülkeler arasında girdi.Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi "Ülkemizde doğrudan gözetim altında tedavi (DGT) politikası çok iyi şekilde yürütülüyor. Hasta olan kişiler tespit ediliyor ve onların etrafındakiler de kontrol ediliyor. Tüm dünyada şu anda ortalama insidans 100 binde 133. Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefi 100 binde 15. Türkiye o hedefe ulaşmış ülkelerden biri. 2022'de Türkiye'de insidans 100 binde 14 olarak tespit edilmiş. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak, Türkiye'de tüberküloz ile savaşın çok iyi şekilde sürdürülmesinin bu sonucu getirdiğini söylemek gerekir" dedi.