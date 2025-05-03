TÜBİTAK’ın simülasyonlarıyla heyecan dorukta

ZAMAN MUHAFIZLARI DÜNYAYI KURTARIYOR

Türkiye'deki ölçüm sisteminin merkezi TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde ölçüm alanında AR-GE projeleri ve ölçüm cihazları serilendi. Enstitü görevlisi Uğur Akkay, yurtdışında üretilen çok kritik seviyedeki ölçüm cihazlarını artık Türkiye'de Enstitü bünyesinde üretilebildiğine dikkat çekerek "Projelerimizden en önemlisi Rubidyum atomik saat. 2026 içerisinde uzay kalifiye haline getirilip testlerine başlanmasını planlıyoruz. Testlerinden sonra da milli uzay programlarından önemli bir sistem kurmak için elimizdeki en güçlü argümanı kullanmış olacağız" şeklinde konuştu. Söz konusu projeyi Kıbrıs vatandaşlarıyla da tanıştırmak istediklerini altını çizen Akkaya, "Bir VR oyun tasarladık. İsmi 'Zaman Muhafızı', gelen katılımcılar VR gözlüğü taktıktan sonra önce zamanın dünya içerisinde bir kaosa girdiğini ve bu kaosun düzeltilmesi için yerli milli atomik saatin devreye alınması gerektiğini görüyor. Katılımcılar, kurguladığımız atomik saat merkezine girerek atomik saati oluşturup kalibre edecekler sonra uzaya gönderecekler ve saati ve zamanı kurtarmış olacaklar. Bunu yaptıkları zaman da bir zaman muhafızı olacaklar. Kıbrıslı gençlerimizi böyle bir heyecanla tanıştırmak istedik. Akıllı şehir doğru şarj diye bir simülasyon oyunumuz var. Orada da şu anda Türkiye'deki elektrikli araçların şarj istasyonlarının kalibrasyonuyla ilgili bir proje geliştiriyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bir simülasyon oyunu tasarladık, karılımcılarımız geldiği zaman sertifikasız bir istasyonda aldıkları hizmetin ne olduğunu, sertifikalı bir hizmetten alacaklarının ne olduğunu görmüş oluyorlar. Savunma sanayi alanında kullanacağımız bazı önemli cihazları burada sergiliyoruz" dedi.