TÜBİTAK’ın simülasyonlarıyla heyecan dorukta

TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında TÜBİTAK, birbirinden başarılı projeleriyle bilim ve teknoloji bağımlılarının karşısına çıktı. TÜBİTAK festival alanında hazırladığı standında yoğun hazırlık süreçleri sonucunda ortaya koyduğu projelerle Kıbrıs ve Türkiye vatandaşlarına simülasyon gösterileri ve etkinlikleriyle projelerini tanıttı.
SİMÜLASYON OYUNLARI İLGİ ODAĞI OLDU
TÜBİTAK BİLGEM'in Metaverse konseptiyle hazırladığı stand ilgi odağı oldu. BİLGEM görevlisi Bahtiyar Gazi Aksoy, Metaverse sanal gerçeklik adını verdikleri bir alan oluşturduklarını, bu alan içerisinde de 6 kişilik bir ekiple oyun tasarladıklarını, 2023'ten bu yana TEKNOFEST'te bu oyunu katılımcılara sunduklarını aktardı. Aksoy, geliştirdikleri oyun hakkında bilgi vererek,"Oyun içerisinde 17 tane ikonumuz bulunuyor. Yaklaşık 3 dakikada katılımcılardan bu ikonları toplamasını bekliyoruz. Bu ikonların her biri de TÜBİTAK BİLGEM'in çalışma alanlarını temsil ediyor. Katılımcılar bunları topladıktan sonra oyun sonunda her birine birer sertifika veriyoruz" dedi.
TÜRKİYE'NİN DEMİRYOLLARI ANLATILIYOR
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nün ise katılımcılara atölye etkinlikleri ve simülasyon gösterileri ile Türkiye'deki demir yolu sistemleri anlatıldı. Enstitünün Kurumsal İletişim Sorumlusu Bertuğ Kayhan, TEKNOFEST'te gençlerle buluştukları için mutlu olduklarını aktararak katılımcılara 2 maket cihazlarını teknolojileriyle beraber sergilediklerini kaydetti. Projelerin gençlerin ilgisini çektiğini aktaran Kayhan, "İnteraktif olarak 2 atölye etkinliği yapıyoruz. Hem ahşap tren yapıyoruz hem de çocuklarla beraber eğleniyoruz. Aynı zamanda katılımcılarla da tren ve Türkiye'deki demir yolu sistemleri üzerine konuşuyoruz. Bir diğer projemiz de enerji serüveni etkinliği. Burada lityum iyon pil teknolojisi üzerinden bir demo yapıyoruz öğrencilerle. Pilimizi en basit haliyle oluşturuyoruz sonunda da bir sertifika veriyoruz" ifadelerini kullandı.
ZAMAN MUHAFIZLARI DÜNYAYI KURTARIYOR
Türkiye'deki ölçüm sisteminin merkezi TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde ölçüm alanında AR-GE projeleri ve ölçüm cihazları serilendi. Enstitü görevlisi Uğur Akkay, yurtdışında üretilen çok kritik seviyedeki ölçüm cihazlarını artık Türkiye'de Enstitü bünyesinde üretilebildiğine dikkat çekerek "Projelerimizden en önemlisi Rubidyum atomik saat. 2026 içerisinde uzay kalifiye haline getirilip testlerine başlanmasını planlıyoruz. Testlerinden sonra da milli uzay programlarından önemli bir sistem kurmak için elimizdeki en güçlü argümanı kullanmış olacağız" şeklinde konuştu. Söz konusu projeyi Kıbrıs vatandaşlarıyla da tanıştırmak istediklerini altını çizen Akkaya, "Bir VR oyun tasarladık. İsmi 'Zaman Muhafızı', gelen katılımcılar VR gözlüğü taktıktan sonra önce zamanın dünya içerisinde bir kaosa girdiğini ve bu kaosun düzeltilmesi için yerli milli atomik saatin devreye alınması gerektiğini görüyor. Katılımcılar, kurguladığımız atomik saat merkezine girerek atomik saati oluşturup kalibre edecekler sonra uzaya gönderecekler ve saati ve zamanı kurtarmış olacaklar. Bunu yaptıkları zaman da bir zaman muhafızı olacaklar. Kıbrıslı gençlerimizi böyle bir heyecanla tanıştırmak istedik. Akıllı şehir doğru şarj diye bir simülasyon oyunumuz var. Orada da şu anda Türkiye'deki elektrikli araçların şarj istasyonlarının kalibrasyonuyla ilgili bir proje geliştiriyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bir simülasyon oyunu tasarladık, karılımcılarımız geldiği zaman sertifikasız bir istasyonda aldıkları hizmetin ne olduğunu, sertifikalı bir hizmetten alacaklarının ne olduğunu görmüş oluyorlar. Savunma sanayi alanında kullanacağımız bazı önemli cihazları burada sergiliyoruz" dedi.
ÇOCUKLAR ROKETLE TANIŞIYOR
TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme (SAGE) Enstitüsü özellikle çocukları roket bilimiyle tanıştırıyor. Enstitü görevlisi Büşra Beyzanur Alagöz projeleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Çocukların roket bilimiyle tanıştırması ve roketi oluşturan alt bileşenleriyle birlikte öğrenmesi amacıyla yapılan bir roket maket atölyemiz var. Orada ilkokul ve ortaokul yaş gruplarıyla birebir roket maketi yapıyoruz."