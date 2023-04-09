Tüfekli ’namus’ cinayetine 25 yıl hapis cezası

Sinop'un Boyabat ilçesinde evli olan Şengül Harman kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle vurarak öldürdürmüştü. Olay geçtiğimiz yıl 21 Ocak tarihinde Sinop'un Durağan ilçesinde meydana geldi. Adem Eyice sosyal medya üzerinden konuştuğu Şengül Harman'a sık sık yazarak kendisini sevdiğini cinsel birliktelik yaşamak istediğini ifade ediyordu. Olay günü Adem Eyice, Şengül Harman'ın eşinin hastaneye gittiğini öğrenince gece 02.00 sıralarında Harman'ın ikametine gitti. Genç kadın Eyice'yi eve alarak çocukların uyuduğunu kendisini odada beklemesini söyledi.

EVİNE ALIP TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Bu sırada evin kilerine giden Şengül Harman kırma tüfeği alarak Adem Eyice'nin bulunduğu odaya gitti. Tüfeği gören genç adam ayağa kalkınca Harman tüfeği ateşleyerek Eyiceyi göğsünden yaraladı. Yaralı halde evden çıkmaya çalışan Eyiceyi bir kez daha vuran genç kadın tüfek sesini duyan iki çocuğunu evin penceresinden dışarı çıkardı. Köylülerin silah sesini duyumasıyla olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı.

'NAMUSUMU TEMİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Gözaltına alınan genç kadın verdiği ifadesinde eylemi namusunu temizlemek için gerçekleştirdiğini, Adem Eyice ile yaşadığı ilişkiyi köy halkının duyduğunu bu nedenle eşinin kulağına da gitmesinden çekindiğini ve Eyice'yi öldürmeyi planladığını itiraf etmişti. Şengül Harman ifadesinin devamında, maktul Adem Eyice'yi aynı köylü olduklarından dolayı 14 yıldır tanıdığını, kendisiyle arkadaşlıklarının olmadığını, Eyice'nin yaklaşık 1 ay önce kendisini kullanmış olduğu eşi Ünal Harman'ın üzerine kayıtlı hattan aradığını, telefonda kendisine "ben geliyorum" demesi üzerine korkusundan 'gel' dediğini anlatmıştı.

25 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan yargılanan Şengül Harman hakkında mahkeme kararını verdi. Sanığın Adem Eyice'yi öldürdüğünü belirten mahkeme Harman'ı 25 yıl hapse mahkum etti.

TECAVÜZ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Mahkeme yargılamaya yönelik gerekçeli kararında, sanığın telefonunun yapılan imaj çalışmasında, kendisine ait çıplak ve müstehcen fotoğrafları başka insanlarla paylaştığı, sanığın birden fazla kişi ile normalin dışında cinsel içerikli görüşmelerin tespit edildiğine yer verildi. Ayrıca sanığın da beyanında maktul haricinde konuştuğu başka kişilerin ve cinsel ilişki yaşadığı başka bir şahsın daha olduğunu söylediğine dikkat çekilirken, maktul ile de zaman zaman cinsel birliktelik yaşadıkları, bu sebeple kocası evde yokken maktulün sanığın evine zorla girerek sanığa zorla tecavüz etmeye çalıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.