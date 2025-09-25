Cemil Tugay partilisi Gökhan Zeybek’i yalanladı

Önceki gün İzmir'de yaşanan çöp krizi ile ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaşananların sorumlusu olarak Çevre Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığını gösterdi.

AK PARTİLİ İNAN, ZEYBEK'İN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Zeybek'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan CHP'li Zeybek'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtip: "İZBB Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar." İfadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine konuya açıklık getiren Tugay partilisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i yalanladı.

ZEYBEK YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve AK Partili siyasiler arasında yaşanan gerilime yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, "Bu konuyu açıklamak zorunda kalmamın bir nedeni dün genel başkan yardımcısı Gökan Zeybek'in İzmir ile ilgili söylediği sözler ve buna AK Partili siyasetçilerin gösterdiği sert reaksiyon. Zeybek'le telefonda görüştüm, kendisi yanlış bilgilendirilmiş, Harmandalı'nı Bakanlık kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı, yeniden açılma sürecinde Bakanlık gerçekten bizi de zorlayan bir süreç yürüttük ama şehrimizin sorunlarının çözümü için bize bir yol açtı." Dedi.

SÜRECİ SAYGILI VE İNAN'LA BİRLİKTE YÜRÜTTÜK

Açıklamasının devamında "Bu süreci AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip etti." Diyen Tugay: "Bu sürecin çözümünde katkıları olmuştur. Doğruların ifade edilmesi açısından bunları söylüyorum" dedi.

İNAN AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'e sert tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnaan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "İzmir'i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz.Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu.5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar!" ifadelerini kullanmıştı.