Tugay şaşırttı, kentte kafalar karıştı

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İzmir'deki otopark sorununa kalıcı çözüm için hazırladıkları "yeraltı otoparkı projesi"ni kamuoyu ile paylaştı.

ÖZGENER TEK TEK YERLERİNİ AÇIKLADI

Özgener, kent merkezinde yer alan Atatürk Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı ve Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi bölgelerini kapsayan alanlarda yapılacak yeraltı otoparkları ile dört bin araçlık otopark yeri yaratılabileceğini söyledi.

TUGAY; "BİZ TAM TERSİNİ İSTİYORUZ" DEDİ AMA…

Özgener'in 'Şehir merkezinde 4 bin araçlık otopark projesi' çıkışına o süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan tepki geldi. Tugay, geçtiğimiz kasım ayında verdiği bir röportajda İzmir Ticaret Odası`nın projesi olarak yansıyan 4 bin araçlık yeraltı otopark projesi ile ilgili; "Şehir merkezine otopark yapmak daha fazla aracın merkeze gelmesi anlamına gelir; biz ise tam tersini istiyoruz." söyleminde bulundu.

ARAÇ KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN TRAFİK KISITLAMALARI DÜŞÜNÜYORUZ

Açıklamasının devamında 'şehir merkezini trafikten arındırmak istediklerini" ifade eden Tugay, araç kullanımını azaltmak ve bisiklet kullanımlarını artırmak amacıyla çeşitli noktalarda trafik kısıtlamaları planladıklarını da sözlerine ekledi.

BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Aynı Tugay geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalında Alsancak 1. Kordon'da yer alan rekreasyon alanının altına 4 bin araçlık otopark yapılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Tugay'ın 3 ay arayla kent merkezine otopark konusunda birbiri çelişen zıt açıklamalar yapması tepkileri de beraberinde getirdi.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI KARŞI ÇIKTI

TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yaptığı açıklama ile Tugay'ın 'Kordonboyuna 4 bin araçlık otopark' söylemine tepki gösterdi. Tugay'ın üç ay arayla otopark konusunda yaptığı iki farklı açıklamayı hatırlatan oda yönetimi; "Kısa bir zaman dilimi içerisinde aynı konuya ilişkin farklı politika sinyalleri verilmesi, planlama yaklaşımının tutarlılığı açısından soru işaretleri doğurmaktadır. Oysa kentin gelişimine yön veren plan belgelerinde ortaya konan kararların sistematik biçimde uygulanması, bu tür çelişkilerin ortaya çıkmasını engelleyecek temel güvencedir." İfadelerini kullandı.

BİRBİRİ İLE ÇELİŞİYOR

Gündeme gelen yeraltı otoparkı projesinin, söz konusu söylemlerle uyumlu bir yönelim sergilemediğini belirten Şehir Plancıları Odası, Alsancak ve Kordon Bölgesi'nin yaya öncelikli alanlar arasında yer aldığını hatırlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR

4 bin araç kapasiteli bir yeraltı otoparkının, gün içinde ve özellikle zirve saatlerde binlerce aracın giriş-çıkış yapması anlamına geldiğini hatırlatan Şehir Plancıları Odası; "Bu durum, alanın çevresindeki ulaşım arterlerine ek yük getirecek, ilave trafik yaratacaktır. Planlama literatürü göstermektedir ki merkezi alanlarda büyük ölçekli otopark kapasitesi artırımı, özel araç kullanımını teşvik eder. Aynı zamanda kent merkezinde özel araçla ilişkili kullanımların yer alması, toplu taşıma ve yaya odaklı ulaşım politikalarıyla da çelişir. Bu proje, kent merkezinde otomobil kullanımını artıracak ve otopark arzı üzerinden özel araç kullanımını özendirecek niteliktedir. Bu nedenle merkezi alanlarda otopark kapasitesi artırımı, kısa vadeli rahatlama algısı yaratsa da orta ve uzun vadede daha fazla trafik baskısı üretmektedir. Ayrıca Kordon`un kısıtlı araç erişimi olan açık yeşil alan olma özelliğini yitirmesine sebep olabilir, yaya ve mikro hareketlilik ağırlıklı kullanımını zedeleyebilir." İfadeleri kullanıldı.