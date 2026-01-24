Tugay’dan yok artık dedirtecek hamle! Belediyenin kullandığı 3 bina elden gitmesin diye içine 50 avukat yığdı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta arşivlerinden bulduğu vakıf senedi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmakta olan Halkapınar'daki eski DGM Binası, Tepecikteki eski Gasilhane ve Tarihi Kemeraltı Çarşısında, içinde başkan Tugay'ın makam odasının da yer aldığı Egemenlik Evi Binasının mülkiyetini üzerine aldı.

TAHLİYE YAZISI GÖNDERDİ

Ardından da Kaymakamlık kanalı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı gönderen bölge müdürlüğü, binaları 7 gün içerisinde tahliye etmesini istedi.

MESELEK FABRİKASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkemeye başvurarak günümüzde meslek fabrikası olarak kullanılmakta olan Eski DGM Binasının tahliyesinin yürütmesini 1 aylığına durdurdu. İzmir 5. İdare Mahkemesi, süreçle ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden savunma istedi.

YOK ARTIK

Eski gasilhane ile Egemenlik Evi Binasının ne olacağı tartışılırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan 'yok artık' dedirtecek bir hamle geldi. Egemenlik Evi Binası'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne kaptırmaktan korkan Tugay, içinde makam odasının da yer aldığı binada hizmet veren tüm birimleri belediyeye ait başka yerlere taşıdı.

50 AVUKAT GÖREV YAPIYOR

Ardından da Kültürpark'taki hollerde hizmet veren ve içinde 50 avukatın görev yaptığı İZBB Hukuk İşleri Müdürlüğünü Egemenlik Evi Binasına taşıma kararı aldı.

HUKUK İŞLERİ APAR TOPAR BİNAYA TAŞINDI

Tugay'ın talimat vermesi ile apar topar taşınma işlemlerine başlandı. Tugay'ın binayı kaptırmamak için kadrosu belediyede bulunan 50 avukatı Egemenlik Evine yığması kulisleri de hareketlendirdi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Başkan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü binayı ellerinden almasın diye belediyenin bütün avukatlarını Egemenlik Evi Binasına yığdı.' yorumlarına neden oldu. Şimdi tüm gözler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tahliye için tanıdığı yedi günlük süreye çevrildi.