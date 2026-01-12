Tuğba Yavaş’ın sır ölümüne ilişkin davada çarpıcı iddia! “Gönül ilişkisi olduğunu söylüyordu”

'ALPTEKİN HOCA İLE HERHANGİ BİR GÖNÜL İLİŞKİM YOK'

Davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugünkü duruşmasına; Tuğba Yavaş'ın yakınları katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş katılmadı. Duruşmada ilk olarak Alptekin Yavaş'ın lisans ve yüksek lisans öğrencisi tanık G.Ç.M., dinlendi. G.Ç.M. ifadesinde, "Tuğba ablayla ilk tanıştığımızda aşırı derecede kıskançlığı ya da psikolojik bir rahatsızlığı yoktu. Ancak bize epilepsi hastası olduğunu söylemişti. Tuğba abla evdeyken buluşmalarımız da oldu. Eşine baskıcı bir tavrını görmedim. Bir gün ders sırasında Tuğba abla hocamızı aradı. Hocama, 'G.Ç.M. ile ne konuştunuz?' diye bağırdı. Hocam, durumu izah etmeye çalıştı. Onun dışında Tuğba abla, görüşmelerimiz esnasında hiçbir şekilde intihardan, hayattan bıktığından, eşinin baskı ya da kısıtlamalarından yakınmadı. Sadece eşinin çok çalıştığından yakınmıştı. 'Bizimle biraz daha fazla ilgilense daha iyi olur' demişti. Alptekin hoca ile herhangi bir gönül ilişkim yok" dedi.