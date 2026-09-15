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Giriş Tarihi: 15.09.2026

Tuğberk İmamoğlu gemisinin yakınında ceset bulundu

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Tuğberk İmamoğlu gemisinin yakınında ceset bulundu
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İstanbul Silivri açıklarında 2 Eylül'de gerçekleşen deniz faciasında, 4 bin ton rulo sac taşıyan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kargo gemisi, "ALSU" isimli gemiyle çarpışarak batmıştı. 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılıktan açıklama geldi.

Açıklamada, "Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, batma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TUĞBERK İMAMOĞLU

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Tuğberk İmamoğlu gemisinin yakınında ceset bulundu
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