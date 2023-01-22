TÜGVA İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. TÜGVA Gençlik Kolları üyesi bir grup, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasını protesto amacıyla eylem düzenledi. Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan grup üyeleri, saat 07.30'dan itibaren, tekbir getirip, sloganlar atarak Beyoğlu Tünel'deki İsveç Konsolosluğuna yürüdü.





Konsolosluk önünde Kuran-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. TÜGVA Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından okunan açıklamada, "Bizler gibi, 81 ilimizde diğer kardeşlerimiz de camilere akın etti. Mukaddes kitabımıza seccadelerimizle birlikte camilerimizde hatimler ve dualar yaptık. Teröristlerin ikinci vatanı olan İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i yaktı.





Üstelik bu aşağılıkça saldırıyı İsveçli gazeteci ve İsveç hükümetinin yardımıyla İsveç polisinin önünde gerçekleştirdi. Yetmedi, bu aşağılık saldırının hemen ardından terör örgütü, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine de müsaade edildi. İsveç makamı bu rezaleti düşünce ve ifade özgürlüğü olarak nitelendirmiştir.





Bu yaşananlar şüphesiz nefret suçu ve ırkçılıktır. İslam'a sövmekten başka fikri olmayanlar fikrin değil İslam'a sövmenin hürriyetini istiyorlar. İstedikleri kadar zorlasınlar, istedikleri kadar taşkınlık ve azgınlık yapsınlar. Onların bu şarlatanlıkları ve tacizleri karşısında susan, sineye çeken Türkiye, artık yoktur. Bu şerefsizce eylemi yapanların ve bunlar karşısında susanların sonu şüphesiz ki ateştir." denildi.





Eyleme destek veren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, "Kur'an-ı Kerim'e saldırıyla karşı karşıya kaldık. Kur'an'ın yapraklarına saldırmak değil, önemli mesele onun manasınadır. O manasına bir şey yapamadıkları için, bütün insanlığın kurtuluş reçetesinin Kur'an olduğunu bildikleri için ve insanlığın da bu umuda doğru emin adımlarla ilerlediği için telaşa kapılıyorlar. Gördüğümüz olaylar bunun bir tesiridir. Ama başarılı olamayacaklar çünkü sahibi Allah'tır." dedi.





Eylem, açıklamaların ardından konsolosluk önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.