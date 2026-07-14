TÜGVA Yaz Okulu’nda öğrenciler golf deneyimi yaşadı

Ataşehir Golf Kulübü'nde yapılan programda öğrencilere, ilk olarak ısınma ve antrenman alanında temel vuruş tekniklerine ilişkin eğitim verildi.

Daha sonra golf sahasına çıkan öğrenciler, küçük gruplar halinde, eğitmenler eşliğinde uygulamalı atışlar yaparak golfü deneyimledi.

Programda açıklamalarda bulunan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz okullarında ailelere zengin bir müfredat sunduklarını belirterek, bu yıl da velilerin büyük teveccühüyle karşılaştıklarını ve yaklaşık 700 bin genci ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilere yaz okulunda birçok farklı eğitim verip etkinlik düzenlediklerini aktaran Beşinci, "Ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, yetenekli gençler yetiştiriyoruz. Çok zengin içeriklerle gençlerimize dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle yaz okullarında Kur'an-ı Kerim eğitimleri, temel dini bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı gibi eğitimler olsa da bununla beraber kültür, sanat projeleri ve sportif faaliyetler çok aktif. Bugün de gençlerimiz golf sporunu deneyimliyorlar, tecrübe ediniyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocukların erken yaşlarda farklı spor branşlarıyla tanışmasının önemine dikkati çeken Beşinci, erken yaşlarda deneyimlenen sporun becerileri geliştirdiğini dile getirdi.

Böylece öğrencilerin daha ileri seviyelerde spor yapmasının önünün açılabileceğine işaret eden Beşinci, şunları kaydetti:

"Belki bu spora olan ilgileri artar ve bu noktada ilerlemeye, eğitim almaya yönelirler. Biz de TÜGVA ailesi olarak istiyoruz ki onların becerilerini ortaya çıkaralım. Aynı zamanda çocukları bütün spor dallarıyla ilgili deneyimleme şansına eriştirelim. Bugün de bunun bir uygulamasını görüyoruz. Buradaki etkinlikte yaklaşık 150 öğrencimiz yer alıyor. Eğitmen hocalarımız başlarında onlara golfü öğretiyor. Onların gözlerindeki heyecan bizi de motive ediyor."

Etkinlik sonunda öğrenciler için mangal programı düzenlendi.