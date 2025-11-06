TÜGVA’dan Karabağ Zaferi’nin 5. yılına özel anma programı

"Azerbaycan Türkiye Gençlerinin Zaferin 5. Yılı Forumu" başlığıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Türkiye ve Azerbaycan milli marşların okunması ile başladı. Açılışta konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "İki devlet, tek millet" değerine dikkat çekerek gençliğin bu kardeşlik bağının en güçlü taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu'nun tanıtım videosu ve sonrasında Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu Başkanı Yusif Vəliyev'in konuşması, gençlik odaklı ortak projelerin önümüzdeki dönemde genişletileceğine işaret etti. Karabağ Zaferi'nin bölgesel barış ve istikrar açısından önemine değinerek iki ülke arasındaki diplomatik ve kültürel dayanışmanın güçlenerek sürdüğünü kaydetti.

Program, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin konuşması ile devam etti. Beşinci, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada yalnızca bir zaferi değil, bir dirilişi, bir asrın gururunu anmak için toplandık. Karabağ Zaferi, sadece Azerbaycan'ın değil, ümmetin kalbinde yeniden yanan bir onur ateşidir. Yıllar boyunca işgal altındaki topraklar, bir milletin yüreğinde kanayan bir yara gibi durdu. Ama o yara, imanın, sabrın ve azmin ateşiyle şifa buldu. Çünkü o topraklarda ezan susmadı, dualar eksilmedi, umut hiç bitmedi. Gökyüzü cesaretin, yeryüzü adaletin şahidi oldu. İki kardeş ülke, tek yürek, tek hedef, tek dava oldu:

Karabağ! Bu zafer bize sadece bir toprak kazanımını değil, bir imanın zaferini anlatıyor. Bu zafer, "Bir millet, iki devlet" şuurunun sahadaki en güçlü karşılığıdır. Bu zafer, "Mazlumun ahı yerde kalmaz" diyenlerin, hakkın batıla galip gelişidir. Bu zafer, askerin duasında, annenin gözyaşında, bir milletin sabrında yeşerdi. Unutmayalım gençler, Karabağ sadece geçmişin değil, geleceğin de pusulasıdır. Bugün bizlere düşen, o ruhu yaşatmak, o inancı korumaktır. Teknolojide, bilimde, sanatta, ahlakta, adalette güçlü olmanın ne kadar hayati olduğunu bu zafer bize bir kez daha gösterdi. Biz TÜGVA olarak, imanla ilmi, cesaretle adaleti birleştiren gençliğin öncüsüyüz. Bizim gençliğimiz fikrinden ve karakterinden beslenir. Karabağ'da o ruhu gördük, şimdi o ruhu kendi içimizde büyütme zamanıdır. Bugün Karabağ'da özgürce dalgalanan bayrak, Kudüs'e, Gazze'sine, ümmetin her köşesine umut ışığıdır. Bu zaferi bizlere armağan eden şehitlerimize, gazilerimize ve bu mücadelede emek veren herkese minnetle, rahmetle dua ediyoruz."

Programın devamında Karabağ Savaşı gazileri yaşadıkları mücadele sürecine dair hatıralarını paylaşarak salonda duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda TÜGVA Grup Aksiyon ve Azerbaycan müzik dinletisi ile zafere adanmış marşlar ve ezgiler seslendirildi. Program sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Program, aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.