Haberler Yaşam Haberleri TÜGVA’nın 6 haftalık yaz okulu bitti
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:08

TÜGVA’nın 6 haftalık yaz okulu bitti

TÜGVA’nın Sultangazi’de düzenlediği Yaz Okulu’na katılan çocuklar, kapanış programıyla birlikte sertifikalarını aldı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “TÜGVA, yaz okullarıyla binlerce çocuğu milli ve manevi değerle harmanlayarak yaz aylarını en verimli şekilde geçirmelerini sağladı” dedi.

Semih KARA Semih KARA
TÜGVA’nın 6 haftalık yaz okulu bitti
  • ABONE OL

TÜGVA'nın düzenlediği Sultangazi 2026 Yaz Okulu'nun kapanış töreni yapıldı. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda çocuklara sertifikaları verildi.

ÇOCUKLARA SERTİFİKA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Sultangazi'de düzenlediği ve 6 hafta süren Yaz Spor Okulu'nun kapanış töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın sonunda kursa katılan çocuklara sertifikaları verildi. Sertifikalarını Başkan Dursun'un elinden alan çocuklar, Başkan Dursun ile sohbet etti.

'TÜGVA'NIN YAZ OKULUNA YOĞUN TALEP OLDU'

Başkan Dursun, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "TÜGVA'nın gençlerle ilgili gönülden çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. TÜGVA, yaz okullarıyla binlerce çocuğu milli ve manevi değerle harmanlayarak yaz aylarını en verimli şekilde geçirmelerini sağladı. Sultangazi'deki Yaz Okullarına da yoğun talep oldu. Ahlaklı nesiller yetiştirmeyi misyon edinen, eğlenceyle maneviyatı buluşturan bir organizasyonla 39 ilçede bunu gerçekleştirmek büyük başarıdır. Biz de onlara elimizden gelen desteği sağladık, sağlamaya devam edeceğiz."

#TÜGVA #TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI #SULTANGAZİ #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜGVA’nın 6 haftalık yaz okulu bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA