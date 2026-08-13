TÜGVA’nın 6 haftalık yaz okulu bitti

TÜGVA'nın düzenlediği Sultangazi 2026 Yaz Okulu'nun kapanış töreni yapıldı. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda çocuklara sertifikaları verildi.

ÇOCUKLARA SERTİFİKA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Sultangazi'de düzenlediği ve 6 hafta süren Yaz Spor Okulu'nun kapanış töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın sonunda kursa katılan çocuklara sertifikaları verildi. Sertifikalarını Başkan Dursun'un elinden alan çocuklar, Başkan Dursun ile sohbet etti.

'TÜGVA'NIN YAZ OKULUNA YOĞUN TALEP OLDU'

Başkan Dursun, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "TÜGVA'nın gençlerle ilgili gönülden çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. TÜGVA, yaz okullarıyla binlerce çocuğu milli ve manevi değerle harmanlayarak yaz aylarını en verimli şekilde geçirmelerini sağladı. Sultangazi'deki Yaz Okullarına da yoğun talep oldu. Ahlaklı nesiller yetiştirmeyi misyon edinen, eğlenceyle maneviyatı buluşturan bir organizasyonla 39 ilçede bunu gerçekleştirmek büyük başarıdır. Biz de onlara elimizden gelen desteği sağladık, sağlamaya devam edeceğiz."