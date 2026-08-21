TÜGVA’nın mobil yaz okulu köy köy geziyor

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TÜGVA Şanlıurfa Temsilciliği tarafından 13 ilçede hayata geçirilen Mobil Yaz Okulu Projesi kapsamında mobil ekipler köyleri ziyaret ediyor. Kurulan etkinlik alanlarında çocuklar akıl ve zekâ oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, çeşitli yarışmalar ve sosyal etkinliklere katılma imkânı buluyor. Yetkililer, projenin sadece eğlence odaklı olmadığını, aynı zamanda çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.