Tüm ilçe onu konuştu! Evsiz adamın üzerinden servet çıktı: Meğer fareler parayı yemesin diye…

Olay, İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız eden M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkânda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.