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Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:47 Son Güncelleme: 15.07.2026 14:49

Tüm ilçe onu konuştu! Evsiz adamın üzerinden servet çıktı: Meğer fareler parayı yemesin diye…

Bursa'nın İznik ilçesinde camları kırık bir dükkanda yaşayan ve evsiz olarak bilinen adam herkesi şaşırttı. Uzun süredir sebze ve meyve halinde çevreyi rahatsız ettiği belirtilen şahıs, polis ve zabıta ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. Üzeri aranan adamın ceplerinden yaklaşık 500 bin lira nakit para çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Tüm ilçe onu konuştu! Evsiz adamın üzerinden servet çıktı: Meğer fareler parayı yemesin diye…
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Olay, İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız eden M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkânda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

ÜZERİNDEN YARIM MİLYON TL ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu. Zabıta ekipleri, çevreden karton, plastik toplayarak elde edilen parayı tek tek sayarak tutanak altına aldı.

FARELER YEMESİN DİYE TEK TEK POŞETLEDİ

M.Ö.'nün paraları eskimesin ve fareler yemesin diye tek tek poşetlediği ve içerisine de sarımsak koyduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından söz konusu para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZNİK #BURSA

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Tüm ilçe onu konuştu! Evsiz adamın üzerinden servet çıktı: Meğer fareler parayı yemesin diye…
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