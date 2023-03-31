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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Tümörden kurtulup hayata yeniden başladı

Bir anda görme-konuşma sorunu yaşayan ve hastanede yapılan tetkiklerde kalbinde tümör tespit edilen Arda Gezer, başarılı bir operasyonla tümörden kurtuldu. Gezer, “Hayata yeniden başladım” dedi

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Tümörden kurtulup hayata yeniden başladı
İstanbul'da yaşayan ve müzisyenlik yapan Arda Gezer, bir sabah görme sorunuyla uyandı. Gezer, gözlerindeki görme kaybının geçeceğini düşündü ama sorun geçmedi. Ertesi gün konuşma sorunları da baş gösterince, ailesi özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde Gezer'in kalbinde 'miksoma' adlı tümör teşhis edildi. Gezer'in kalbinde 'miksoma' olarak adlandırılan iyi huylu bir tümörden kopan parçacıkların beyinde konuşma ve görme ile ilgili merkezleri etkilediği ortaya çıktı. Gezer, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan Prof. Dr. Murat Başaran, Prof. Dr. Arda Özyüksel ve Uzm. Dr. Baran Şimşek'in gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.




'DOKTORUM GÜVEN VERDİ'
Hastalığın ilk olarak görme sorunuyla belirti verdiğini ifade eden Arda Gezer, "İlk başta ciddi bir durum olduğunu düşünmemiştim ama 'Kalbinde tümör var' dediklerinde çok korktum. Ama doktorumun yaklaşımı bana güven verdi. Doktorumla aynı adı taşıyoruz. Arda doktorum bana yeniden bir hayat verdi. Kendimi ona emanet ettim ve sağlığıma yeniden kavuştum. Bu yaşadıklarından sonra hayatın kıymetini daha iyi anladım" dedi.

'GÖRME VE KONUŞMASI NORMALE DÖNDÜ'
KALP ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel ise, "Hastamız ilk önce geçici görme kaybı ve konuşamama sorunuyla geldi. Yapılan tetkiklerde beyinde embolizasyon tespit ettik. İncelemelerimizde Arda'da kalpte en sık görülen tümörlerden biri olan 'miksoma' tespit ettik. Tümör 3x2 cm boyutlarındaydı. Gerekli hazırlıklar sonrasında hastamızı ameliyat ederek tümörü aldık. İyi bir yoğun bakım ve servis süreci geçirdi. Görme ve konuşma sorunu da ameliyattan sonra geçti. Bundan sonra hayatına normal bir şekilde devam edecek. Rutin kontrollerimizi de sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Tümörden kurtulup hayata yeniden başladı
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