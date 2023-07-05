Tunca çöplüğü

Edirne'de yağışlı geçen günlerin ardından Temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nehir debilerini de etkiledi. Kış yağışlarının yetersiz olması sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, hava sıcaklarının artmasının ardından neredeyse kuruma noktasına geldi. Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Nehir Debileri Ölçüm İstasyonu verilerine göre, geçen yıl Temmuz ayında 7 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin akış hızı 5 metreküp/saniyeye, 78 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin akış hızı ise 58 metreküp/ saniyeye kadar düştü.Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan ot öbeklerinin yanı sıra nehre atılan ve ortaya çıkan çöpler ise çevreye kötü koku yayarken, görüntü kirliliğine de sebep oluyor. Bölgeden geçen Edirneliler ve turistler, su seviyesindeki düşüşe bağlı nehre atılan çöplerden dolayı tepki göstererek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyor. Gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Nurgül Taşdemir, nereye baksa her yerde çöp gördüğünü ve bu durumun iklim değişikliğine neden olduğunu belirterek vatandaşlara çöplerini nehre atmaması için duyarlılık çağrısında bulundu. İHATekirdağ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilde, tatilcilerin akınına uğradı. İlçenin 30 bin olan nüfusu yaklaşık 900 bine ulaştı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçenin 32 kilometrelik sahilinin 30 kilometrelik bölümünün denize sıfır olduğunu belirterek, bu bölümlerde insanların rahatlıkla denize girdiğini söyledi. Normal günlerde yaklaşık 70 ton çöp topladıklarını belirten Ata, "Günlük ortalama 450-500 tona yakın çöp topladık. Bayram tatili boyunca topladığımız çöp yaklaşık 5 bin tona yakın. 15 çöp toplama aracımız bulunuyor. Bu araçlar tatil boyunca hiç durmadan aralıksız çalıştı" dedi. DHA